Napoli, avvisi per orientamento e formazione: domande entro il 20 ottobre 2026

Il Comune di Napoli ha lanciato avvisi pubblici per accedere a servizi di orientamento e percorsi formativi, come comunicato nel recente post ufficiale. Queste opportunità rientrano nel progetto “Costruire Traguardi Insieme”, finanziato dal PR Campania FSE+ 2021-2027 nell’ambito del programma Campania Welfare.

L’iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone più vulnerabili, con interventi che si estendono in tutte le dieci Municipalità della città. Sono disponibili più di 350 opportunità, suddivise tra servizi di orientamento e percorsi formativi.

Le attività di orientamento sono destinate a oltre 250 beneficiari, mentre le possibilità di formazione superano le 100. Un sistema integrato di servizi accompagnerà i partecipanti dalla valutazione delle competenze fino alla definizione del loro percorso formativo e professionale.

I corsi formativi tecnico-professionalizzanti copriranno vari ambiti, come: Addetto al servizio ai piani, Operatore della promozione e accoglienza turistica, Operatore del punto vendita, Operatore dell’accoglienza in eventi, Addetto alla cura e pulizia di spazi ed ambienti, e Operatore alle casse.

Questi servizi sono destinati a persone e famiglie in difficoltà economica e sociale residenti nel Comune di Napoli, che soddisfano i requisiti indicati nei singoli avvisi.

Le domande devono essere presentate entro il 20 ottobre 2026. Per maggiori dettagli, compresi gli avvisi, i moduli e i requisiti di partecipazione, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli.