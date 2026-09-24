Napoli, 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup: appuntamento dal 24 al 27 settembre al Lungomare

Dal 24 al 27 settembre, il Lungomare di Napoli si prepara ad accogliere la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup. Questo evento, molto atteso, non solo attirerà gli appassionati di vela, ma anche numerosi turisti. Durante queste giornate, il Lungomare si trasformerà in un vivace centro di attività, con regate, un Race Village e una serie di eventi pensati per far scoprire meglio la città.

Sebbene il programma dettagliato non sia ancora stato reso noto, è evidente che ci sarà un forte coinvolgimento di residenti e visitatori. Accanto alle competizioni di vela, sono previste diverse attività collaterali che arricchiranno l’esperienza di chi parteciperà all’evento.

Chi desidera essere parte di questa manifestazione può consultare il sito ufficiale per restare aggiornato sulle ultime novità e sui dettagli pratici. Inoltre, ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno forniti attraverso i canali ufficiali del Comune di Napoli.

Per scoprire di più sull’evento e sul programma previsto, è utile visitare il sito dedicato all’America’s Cup, come indicato nel comunicato ufficiale.