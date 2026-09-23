Casoria, nuovo spazio socio-educativo: iscrizioni aperte fino al 2026

Il Comune di Casoria ha inaugurato un nuovo spazio socio-educativo pensato per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2026, come riportato nel post ufficiale.

Lo Spazio Socio-Educativo offrirà una varietà di attività coinvolgenti, tra cui sostegno nello studio, laboratori creativi, escursioni e campi estivi. Ci saranno anche occasioni per socializzare e momenti dedicati alla crescita inclusiva.

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede in via Settembrini snc, Casoria. Gli orari di apertura per le famiglie sono: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15:00 alle 18:00, e Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00.

Per ulteriori informazioni, le famiglie possono contattare il numero 379 1122065 oppure scansionare il QR code presente sulle locandine ufficiali.

Si invita a condividere questa notizia per informare altre famiglie che potrebbero essere interessate a queste nuove opportunità per i propri figli.