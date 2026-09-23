Torre del Greco, IX Premio Fratelli De Filippo: appuntamento il 26 settembre 2026

Il 26 settembre 2026, a partire dalle ore 17:30, il LaVela Beach Club di Via Litoranea, 3 – Torre del Greco sarà il palcoscenico della cerimonia di premiazione della IX Edizione del Premio Fratelli De Filippo – Macte Virtute Esto. Questo evento è organizzato dalle Associazioni Corpo Gav e Bricolage, con il supporto del Comune di Torre del Greco.

Molti volti noti del teatro e del cinema, sia a livello nazionale che locale, parteciperanno alla serata, insieme a giovani talenti e personalità di spicco. Tra gli ospiti ci saranno il Sindaco Luigi Mennella, il Presidente Onorario Ernesto Mahieux, e vari membri del Comitato d’Onore, tra cui Miriam Candurro, Susy Del Giudice, Massimo Abbate, Antonella Morea, Pia Lanciotti e Anna Caterina Carloni, nipote di Titina De Filippo.

La conduzione della serata sarà affidata a Erennio De Vita e Maria Consiglia Izzo, che guideranno il pubblico in un affascinante percorso tra arte, cultura e poesia. Quest’anno, una sezione speciale del premio sarà dedicata alla memoria di Grazia Raia, la prima garante per la tutela degli animali della città.

Le opere premiate sono state realizzate dagli artisti Marco Bottiglieri e Carla Peluso. L’ingresso è libero.