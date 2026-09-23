Pozzuoli, allerta sciame sismico in corso: aggiornamenti per cittadini

Il Sindaco di Pozzuoli ha informato la cittadinanza che, a partire dalle ore 08:39 del 23 settembre 2026, si è attivato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

Stando alle informazioni fornite dall’Osservatorio Vesuviano, sono stati registrati preliminarmente 7 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0. La magnitudo più alta registrata finora è stata di 1.6.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Protezione Civile, sta seguendo attentamente l’andamento del fenomeno e fornirà aggiornamenti in seguito. Un nuovo comunicato è previsto entro 3-6 ore.

Per chi desidera segnalare eventuali danni o disagi, sono disponibili i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400.

Si consiglia alla cittadinanza di rimanere informata attraverso i canali ufficiali dell’ente per avere ulteriori aggiornamenti sulla situazione in corso.