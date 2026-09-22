Napoli, installazione d’arte contemporanea: nuova opera in piazza Municipio

In piazza Municipio a Napoli, è stata recentemente inaugurata una nuova installazione d’arte contemporanea creata dall’artista ghanese Ibrahim Mahama. L’opera, intitolata Voyageur, è composta da tre barche di legno, realizzate secondo tecniche artigianali tradizionali del Ghana.

Queste barche, che sembrano affondare nel suolo della piazza, attirano immediatamente l’attenzione dei passanti e li spingono a riflettere su tematiche importanti come la migrazione e l’identità culturale. L’installazione è stata promossa e finanziata dal Comune di Napoli ed è parte del progetto Napoli Contemporanea, che si propone di portare l’arte moderna nel cuore della città.

Attualmente non sono disponibili ulteriori dettagli su una possibile inaugurazione o presentazione ufficiale dell’opera, ma è previsto che nei prossimi giorni vengano comunicate nuove informazioni riguardanti l’evento.

Per restare informati e scoprire ulteriori dettagli, è consigliabile seguire attentamente i canali ufficiali del Comune di Napoli.