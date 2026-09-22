Casoria, Spo.R.D.: nasce lo Sportello per il Reinserimento Lavorativo

A Casoria è attivo lo Spo.R.D. – Sportello per il Reinserimento Lavorativo dei Detenuti, dedicato a chi sta scontando pene alternative al carcere. Questa iniziativa è il risultato di un accordo tra l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e l’associazione (R)esistenza Anticamorra.

Lo sportello si propone di offrire occasioni di riscatto e di integrazione nel mondo del lavoro, diventando un punto di riferimento per percorsi personalizzati che riguardano attività di utilità sociale. Tra le attività disponibili, ci sono la cura e la bonifica di spazi pubblici comunali, insieme a servizi rivolti alla persona.

Il servizio si trova presso l’ufficio Politiche Sociali, in via Pio XII n. 130 (5° piano), e rimarrà aperto tutti i martedì dalle 10:00 alle 13:00.

Per chi desidera maggiori informazioni o vuole iscriversi, è possibile scaricare i moduli dal sito www.resistenza.net oppure contattare il numero 380 5827304 tramite WhatsApp.

Per ulteriori dettagli, è disponibile il post ufficiale del Comune di Casoria a questo link.