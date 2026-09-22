Pozzuoli, allerta meteo per venti forti e mare agitato

È stata emessa un’allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato, con la possibilità di mareggiate a Pozzuoli. La comunicazione arriva dalla Protezione Civile della Regione e sarà in vigore dalle 16 di oggi, martedì 22 settembre, fino alle 12 di domani, mercoledì 23 settembre.

L’avviso interessa l’intero territorio regionale e, fortunatamente, non si prevedono problematiche legate alle piogge. Di conseguenza, il livello di rischio per il dissesto idrogeologico è stato classificato con un colore Verde. È importante notare che l’allerta per il vento non è accompagnata da un codice colore specifico.

I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a evitare situazioni pericolose, specialmente lungo le aree costiere più vulnerabili, a causa dei forti venti e del mare mosso. Attualmente, l’avviso non menziona categorie specifiche di cittadini.

Per rimanere informati, è consigliabile seguire i canali ufficiali della Protezione Civile e del Comune di Pozzuoli.