Napoli, allerta meteo in vigore: indicazioni per i cittadini

Allerta meteo per vento forte e mare agitato a Napoli. L’avviso è attivo dalle ore 16:00 di martedì 22 settembre alle ore 12:00 di mercoledì 23 settembre 2026, come comunicato dal Comune.

L’allerta riguarda la zona 1, che comprende Piana Campania, Napoli, Isola e Area Vesuviana. Sono attesi venti localmente forti provenienti da Nord-Nord-Est, con possibilità di raffiche. Inoltre, si prevede un mare agitato, con rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Per far fronte a questa situazione, i parchi cittadini saranno chiusi e l’accesso alle spiagge pubbliche non sarà consentito. Si raccomanda di prestare attenzione nelle vicinanze di alberi e strutture verticali, poiché c’è il rischio di caduta di rami, alberi o segnaletica.

È consigliabile assicurare o rimuovere oggetti leggeri da finestre e balconi, oltre a limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari per garantire la sicurezza personale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Napoli.