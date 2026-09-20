Pozzuoli, evento sismico di magnitudo 2.0: comunicato del sindaco

Il 19 settembre 2026, l’Osservatorio Vesuviano ha informato i cittadini di Pozzuoli riguardo a un evento sismico di magnitudo 2.0 che si è verificato nel golfo di Pozzuoli. La scossa è stata registrata alle 02:28 ora locale (UTC ore 00:28) e si è verificata a una profondità di 4,50 km.

Come riportato, l’evento potrebbe aver generato un boato avvertito da chi vive nelle vicinanze dell’epicentro. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni rilevanti, ma i residenti sono invitati a mantenere alta l’attenzione.

Per qualsiasi segnalazione di danni o disagi, i cittadini possono contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081/8551891 oppure la Protezione Civile al numero 081/18894400.

Per ulteriori informazioni sull’andamento della fase di sollevamento e sui fenomeni correlati, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (www.ov.ingv.it) e consultare i bollettini settimanali e mensili relativi ai Campi Flegrei.

Si raccomanda alla cittadinanza di seguire i canali ufficiali per rimanere aggiornati in tempo reale sulla situazione.