Pomigliano d’Arco, ‘Lunedì Cinema in Periferia’: appuntamento 21 settembre

Questa sera, 21 settembre, alle ore 20:00, il film ‘Buen Camino’ con Checco Zalone sarà proiettato nell’ambito della rassegna Lunedì Cinema in Periferia. L’evento si terrà in via Sulmona, a Pomigliano d’Arco.

Questa serata offre l’opportunità di avvicinare il grande cinema al pubblico, portando le proiezioni al di fuori delle tradizionali sale. L’incontro mira a favorire momenti di socialità tra i cittadini. Questa iniziativa fa parte di un progetto più vasto che si concentra sulla riqualificazione delle aree periferiche della città, sostenuto dall’Amministrazione comunale. Tra i vari obiettivi ci sono anche interventi per migliorare i servizi, come la raccolta differenziata.

La realizzazione di questo evento è resa possibile grazie al supporto della Regione Campania. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a vivere un momento di cultura e condivisione insieme ai propri concittadini.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare i canali ufficiali del Comune di Pomigliano d’Arco.