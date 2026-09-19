Pozzuoli, allerta sismica in vigore: evento nel golfo

Il 19 settembre 2026, alle 02:28, l’Osservatorio Vesuviano ha registrato un evento sismico di magnitudo 2.0, localizzato nel golfo di Pozzuoli. Questo fenomeno sismico si è verificato a una profondità di 4,50 km e potrebbe aver provocato un forte boato, avvertito da chi vive nelle vicinanze dell’epicentro.

L’Osservatorio Vesuviano ha prontamente comunicato l’evento all’amministrazione comunale, che ha a sua volta informato i cittadini. Gli abitanti dell’area più vicina all’epicentro sono quelli maggiormente interessati da questa situazione.

Per chi volesse segnalare eventuali danni o disagi, è possibile contattare la Centrale Operativa Polizia Municipale al numero 081/8551891, oppure la Protezione Civile al numero 081/18894400.

Per ottenere ulteriori aggiornamenti sull’andamento della situazione e sui fenomeni sismici, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV all’indirizzo www.ov.ingv.it/ov/ e consultare i bollettini settimanali e mensili riguardanti i Campi Flegrei.

Si raccomanda alla popolazione di rimanere aggiornata attraverso i canali ufficiali per eventuali notizie successive.