Pomigliano d’Arco, Servizio civile universale: avvio con nuovi volontari

Il Comune di Pomigliano d’Arco ha dato il via al Servizio civile universale, accogliendo un gruppo di nuovi operatori volontari. La cerimonia di presentazione ha visto la partecipazione degli assessori Giovanni Russo, Marianna Manna e Maria Rosaria Toscano, insieme al dirigente dell’Ufficio Cultura, Giuseppe Esposito.

I volontari saranno coinvolti attivamente nel progetto Pomigliano, città della Cultura e dell’Ambiente 2026, che punta a potenziare le iniziative artistiche e culturali della città. Tra le loro responsabilità ci saranno l’assistenza agli uffici comunali nella pianificazione e promozione degli eventi, la gestione delle relazioni con scuole e associazioni, e il coinvolgimento diretto di giovani e artisti locali.

Il Servizio civile universale offre ai giovani un’opportunità di formazione e crescita personale, permettendo loro di partecipare attivamente alla vita della comunità. L’Amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo i nuovi volontari, augurando a ciascuno di loro un percorso ricco di soddisfazioni.

Per ulteriori dettagli sul progetto e sulle attività previste, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune.