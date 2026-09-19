Napoli, ‘Affabulazione’: appuntamento dal 20 settembre al 10 dicembre

Napoli si prepara ad accogliere Affabulazione, una rassegna che abbraccia teatro, musica, danza e arti circensi, organizzata dal Comune di Napoli. Questo evento si terrà dal 20 settembre al 10 dicembre e coinvolgerà tutte le periferie della città.

Arrivata alla sua quinta edizione, la rassegna propone un programma ricco e variegato, con ben 130 spettacoli dal vivo. Non mancheranno attività culturali come laboratori, seminari e incontri, tutti accessibili gratuitamente per chi partecipa.

Per chi desidera avere una visione completa del programma, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per non perdere neanche un evento.

Il progetto Affabulazione punta a coinvolgere le persone che vivono nelle diverse aree di Napoli, portando arte e cultura anche nei quartieri più lontani dal centro, per facilitare uno scambio culturale aperto e inclusivo.

Per restare aggiornati e scoprire ulteriori dettagli, è utile seguire i canali social e il sito web ufficiale del Comune di Napoli, dove verranno condivise tutte le novità relative alla rassegna.