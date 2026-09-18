Pozzuoli, Consiglio Comunale: seduta il 23 e 24 settembre 2026

Il Comune di Pozzuoli informa che è stata indetta una seduta ordinaria del Consiglio Comunale per il 23 e 24 settembre 2026. La prima convocazione avrà luogo mercoledì 23 settembre alle 09:30, mentre la seconda si svolgerà giovedì 24 settembre, sempre alle 09:30, presso la Sala delle Adunanze “Nino Gentile”, in Via Tito Livio, 4.

Durante la seduta saranno trattati diversi argomenti all’Ordine del Giorno, tra cui la ratifica di delibere relative a variazioni di bilancio, interventi urgenti per i lavori pubblici causati da frane e misure di supporto per i contribuenti in seguito alla crisi dovuta a eventi bradisismici.

I cittadini sono invitati a partecipare e potranno seguire l’incontro in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune di Pozzuoli.

Per ulteriori dettagli sull’Ordine del Giorno e per eventuali aggiornamenti, è consigliabile visitare il post ufficiale del Comune o il sito web dedicato.