Torre Annunziata, eventi: Peppe Servillo e Dada’ in Villa Comunale

Stasera e domani, la Villa Comunale di Torre Annunziata si prepara a vivere due serate all’insegna della musica, come annunciato dal Comune.
Per il primo appuntamento, questa sera, il palco sarà animato da Peppe Servillo, che presenterà il suo spettacolo Napulitanata. Domani, invece, sarà la volta di Dada’, che porterà la sua performance dal vivo intitolata Core in Fabula.
Per ora, non sono stati forniti dettagli precisi sugli orari di inizio delle esibizioni, quindi è consigliabile rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali.
I cittadini interessati a saperne di più su questi eventi possono visitare i portali ufficiali del Comune di Torre Annunziata, dove verranno comunicate eventuali novità e informazioni utili riguardo agli spettacoli.