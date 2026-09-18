Napoli, allerta meteo gialla in vigore: avvisi per i cittadini

Avviso di allerta meteo per la città di Napoli, in vigore dalle ore 21:00 di giovedì 17 settembre fino alle ore 12:00 di venerdì 18 settembre 2026, come comunicato dal Comune.

L’avviso regionale interessa la zona 1, che include Piana Campana, Napoli, Isola e l’Area Vesuviana, e prevede fenomeni significativi, come possibili rovesci isolati e temporali, occasionalmente di moderata intensità. Il livello di allerta è giallo 🟡.

In seguito all’allerta, i parchi cittadini rimarranno chiusi e l’accesso alle spiagge pubbliche sarà vietato.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli.