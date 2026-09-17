Montoro, sospensione idrica notturna: info per i cittadini

Montoro, 16 settembre 2026 – Si avvisa la cittadinanza che, a causa di una riduzione della disponibilità di acqua, l’Azienda Alto Calore Servizi SPA ha deciso di attuare una sospensione notturna della fornitura idrica. L’interruzione inizierà alle ore 23.00 di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, e si concluderà alle ore 06.00 di domani, giovedì 17 settembre 2026.
Le zone interessate da questa sospensione comprendono: San Pietro, Caliano, San Eustachio, Preturo, Borgo, San Felice, Piano, Figlioli, S. Bartolomeo, Piazza di Pandola e Misciano. Si fa presente che gli orari indicati si riferiscono alla chiusura e apertura degli organi di manovra delle condotte, mentre i tempi di ripristino dell’erogazione per le singole utenze potrebbero variare.
Per qualsiasi necessità o segnalazione, è possibile contattare il numero verde dell’Alto Calore Servizi al 800 954 430. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda www.altocalore.it.
Si consiglia alla popolazione di prestare attenzione e di accumulare acqua per le necessità notturne. Rimanete informati attraverso i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti futuri.