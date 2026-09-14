Torre del Greco, Festival del Mare: appuntamento il 17 e 18 settembre

Il 17 e 18 settembre si terrà la prima edizione del Festival del Mare a Torre del Greco. Questo evento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, sotto la guida del Sindaco Luigi Mennella, con la collaborazione dell’assessore Antonio Crispino, del FLAG Litorale Miglio d’Oro e del GAL Parthenope.

Il festival si propone di esaltare il profondo legame storico e culturale che unisce Torre del Greco al suo mare. Nella zona di Santa Maria di Portosalvo, sarà possibile partecipare a un ampio programma di attività: musica, spettacoli, rievocazioni storiche, artisti di strada, mostre fotografiche e molte altre iniziative dedicate alle tradizioni marinare.

Con il Festival del Mare, l’Amministrazione intende mettere in risalto l’identità marinara della città, trasformando questo legame in un’occasione per potenziare la cultura, il turismo, l’economia e lo sviluppo.

Per maggiori informazioni sugli eventi, sugli orari e su come partecipare, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Torre del Greco.