Pomigliano d’Arco, ‘Lunedì Cinema in periferia’: appuntamento 14 settembre

Oggi, lunedì 14 settembre, inizia la rassegna ‘Lunedì Cinema in periferia’. Questo progetto è stato ideato per portare il cinema nei diversi quartieri di Pomigliano d’Arco, con l’intento di creare occasioni di incontro e socialità tra i cittadini.

Il primo film della rassegna sarà proiettato questa sera, alle 20:00, presso il Palazzetto dello Sport. La pellicola in programma è ‘C’è ancora domani’, un’opera di Paola Cortellesi che ha riscosso un grande successo in Italia negli ultimi anni. Questa serata è pensata per stimolare la partecipazione attiva della comunità.

Per partecipare, basta recarsi al Palazzetto dello Sport stasera. Non ci sono costi di ingresso e non è richiesta alcuna prenotazione.

L’evento è organizzato dal Comune di Pomigliano d’Arco. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune.

Vi aspettiamo stasera alle ore 20:00!