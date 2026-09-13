Vico Equense, Progetto Biblioporter: appuntamento il 20 settembre

Vico Equense ospiterà il Progetto Biblioporter il 20 settembre alle 11:00 presso il Giardino della SS. Trinità. Questa iniziativa è pensata per bambini e bambine.

Durante l’evento, il giardino si trasformerà in un luogo dove le storie prenderanno vita. I piccoli partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi al mondo della lettura attraverso letture animate, ascoltando voci narranti, ammirando illustrazioni e lasciandosi trasportare dalla magia dei racconti.

La partecipazione è completamente gratuita e l’evento è concepito per offrire ai più piccoli un’esperienza creativa e coinvolgente, permettendo loro di sedersi insieme, ascoltare e immaginare.

Il Progetto Biblioporter è organizzato dal Comune di Vico Equense, che invita tutti a unirsi a questa mattinata dedicata alla lettura e alla fantasia.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune.