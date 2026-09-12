Pomigliano d’Arco, serate di cinema: appuntamenti dal 14 settembre

Pomigliano d’Arco ospiterà tre serate di cinema nel mese di settembre, con l’intento di promuovere la cultura e favorire la socialità nei quartieri più lontani dal centro. Gli eventi si svolgeranno il 14, 21 e 28 settembre, a partire dalle ore 20:00.

Il primo appuntamento, fissato per il 14 settembre, avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport in via San Pietro, dove sarà proiettato il film C’è ancora domani, diretto da Paola Cortellesi. Il 21 settembre, il cinema si trasferirà in via Sulmona per la visione di Buen Camino di Checco Zalone. Infine, il 28 settembre, il parco Partenope, che ospita la Scuola Buonpensiero, ospiterà il film Io e te dobbiamo parlare, con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni.

Queste proiezioni fanno parte di un progetto più ampio, finalizzato alla riqualificazione e alla cura dei quartieri periferici, includendo anche miglioramenti nella raccolta differenziata e nel decoro urbano, come evidenziato nel post ufficiale del Comune.

Tutti sono invitati a partecipare con l’intento di rafforzare i legami tra i cittadini e rendere il cinema accessibile anche nelle zone meno centrali della città.

Per rimanere aggiornati e ottenere ulteriori informazioni, è consigliabile seguire il post ufficiale del Comune di Pomigliano d’Arco.