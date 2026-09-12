Afragola, Consiglio Comunale: convocazione il 15 e 16 settembre 2026

Il Consiglio Comunale di Afragola si riunirà in seduta ordinaria il martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2026, a partire dalle ore 9:00. L’incontro avrà luogo presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale, che si trova in Piazza Municipio n. 1.
Durante la sessione, il Consiglio discuterà l’Ordine del Giorno come indicato nel comunicato ufficiale. La seduta sarà visibile in streaming sul sito del Comune di Afragola, www.comune.afragola.na.it, oltre che in diretta sul canale YouTube AfragolaTV.
Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune o consultare il comunicato di convocazione del Consiglio Comunale.