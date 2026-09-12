Montoro, allerta meteo gialla: indicazioni per i cittadini

La Protezione Civile Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo riguardante il rischio idrogeologico e idraulico nel territorio di Montoro. Questa allerta sarà in vigore dalle ore 22:00 di oggi, giovedì 10, fino alle ore 14:00 di domani, venerdì 11 settembre 2026, salvo nuove comunicazioni.

Si prevedono precipitazioni sparse, con rovesci o temporali di moderata intensità, soprattutto durante la notte. Tra i rischi segnalati ci sono ruscellamenti superficiali, possibili allagamenti di locali interrati e piani terra, e cadute di massi a causa delle condizioni idrogeologiche instabili.

È importante che i cittadini prestino attenzione a eventuali anomalie che potrebbero verificarsi lungo le strade e nei luoghi pubblici. È vietato utilizzare i valloni e i canali provenienti dalle zone montane. In particolare, si sconsiglia di accedere ai piani interrati e seminterrati e di percorrere strade come Labso, Laura, Grotta dell’Angelo e altre menzionate nel comunicato, durante le piogge.

In aggiunta, si raccomanda di evitare la via Incoronata durante eventi meteorologici intensi, poiché si sono già verificati casi di caduta di massi. Per rimanere aggiornati, si invita a seguire i canali ufficiali della Protezione Civile e dell’Amministrazione Comunale.