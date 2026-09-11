Napoli, concorso pubblico: 110 unità per servizi sociali

Il Comune di Napoli ha lanciato un concorso pubblico per esami, con l’obiettivo di assumere 110 unità di personale non dirigenziale. Queste assunzioni sono destinate a potenziare i servizi sociali territoriali della città.
Le figure richieste includono 51 assistenti sociali, 35 funzionari psicologi e 24 educatori professionali, tutti ruoli fondamentali per garantire un supporto adeguato alla comunità.
Chi desidera partecipare al concorso dovrà inviare le domande esclusivamente attraverso il Portale InPA. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 23:59 del 12 ottobre 2026.
Per maggiori informazioni e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito del Comune di Napoli al seguente link: Consulta il bando.