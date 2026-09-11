Pozzuoli, allerta meteo gialla: riapertura Cimitero rimandata

In seguito all’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile, la riapertura del Cimitero Comunale, che era programmata per domani, 11 settembre 2026, è stata rinviata a sabato 12 settembre 2026.

Il Cimitero Comunale sarà accessibile a partire da sabato, ma si raccomanda ai visitatori di prestare attenzione al divieto di accesso in alcune aree specifiche, che saranno adeguatamente transennate e segnalate per garantire la sicurezza di tutti.

Si consiglia alla cittadinanza di rimanere aggiornati seguendo le comunicazioni ufficiali per eventuali sviluppi sulla situazione.