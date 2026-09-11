Napoli, gioco di ruolo MiniNA: appuntamento a luglio

MiniNA è un coinvolgente gioco di ruolo che permette ai ragazzi di vivere l’esperienza di una città in miniatura. Questo evento, che si svolge ogni anno nel mese di luglio, è organizzato dal Comune di Napoli e promette di essere un’occasione unica per i giovani.

Durante la manifestazione, i partecipanti possono prendere parte a una serie di attività quotidiane che riflettono la vita reale. Attraverso esperienze come quelle nelle botteghe artigiane, presso i presidi di polizia, agli sportelli d’anagrafe e durante momenti elettorali, i ragazzi hanno l’opportunità di comprendere l’importanza del lavoro, della legalità e della coesione sociale, vivendo in prima persona situazioni significative.

Al momento, non sono disponibili dettagli precisi riguardo al luogo in cui si svolgerà l’evento, né sulla data esatta, le modalità per partecipare o il numero massimo di partecipanti. Si prevede che queste informazioni vengano comunicate in seguito.

Per restare aggiornati e ottenere ulteriori informazioni, è consigliabile seguire il post ufficiale del Comune di Napoli, dove verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti riguardanti MiniNA.