Torre del Greco, servizi cimiteriali: nessuna variazione tariffe 2026

L’amministrazione comunale di Torre del Greco, sotto la guida del sindaco Luigi Mennella, ha ufficialmente comunicato che nel 2026 non ci saranno cambiamenti nelle tariffe cimiteriali. Questa scelta è stata fatta per chiarire voci infondate che circolavano nei giorni scorsi riguardo a possibili aumenti dei costi.

Gli utenti dei servizi cimiteriali possono quindi procedere ai pagamenti senza preoccuparsi di incrementi, anche se l’Istat continuerà a pubblicare gli aggiornamenti. È importante sottolineare che dal 2025 i bollettini non vengono più inviati direttamente ai cittadini.

Il pagamento dei canoni cimiteriali può essere effettuato tramite il bollettino elettronico PagoPa, disponibile sul sito ufficiale del Comune, nella sezione riservata ai “canoni loculi e cappelle”. In alternativa, è possibile effettuare il versamento presso l’ufficio servizi cimiteriali del Comune, situato a Palazzo La Salle, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12, utilizzando il Pos.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono visitare il sito ufficiale del Comune o recarsi direttamente presso l’ufficio competente.