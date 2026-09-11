Pozzuoli, allerta meteo gialla in vigore: le indicazioni per i cittadini

È stata diramata un’allerta meteo gialla per temporali improvvisi su tutta la Campania, in vigore dalle 22 di oggi, giovedì 10 settembre, fino alle 14 di domani, venerdì 11 settembre, come comunicato dal Comune.

La Protezione Civile della Regione ha fatto sapere che si prevedono rovesci e temporali, soprattutto nelle ore notturne. Il quadro meteorologico è caratterizzato da elevata instabilità, con possibilità di fenomeni temporaleschi rapidi, grandine, raffiche di vento e fulmini. Questi eventi potrebbero causare danni a coperture e strutture esposte, oltre alla caduta di alberi o rami.

In aggiunta, l’avviso del Centro Funzionale della Protezione Civile mette in evidenza un rischio idrogeologico, con possibili conseguenze al suolo come allagamenti, esondazioni e scorrimento superficiale delle acque lungo le strade. È possibile anche la caduta di massi e frane, a causa della fragilità dei terreni e di problemi nei sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione e adottare le necessarie precauzioni. È consigliato evitare di sostare sotto alberi e strutture instabili e di non percorrere strade allagate.

Per ulteriori aggiornamenti, si suggerisce di seguire i canali ufficiali della Protezione Civile e del Comune.