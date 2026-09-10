Pozzuoli, evento sismico registrato: comunicato del sindaco

Il 8 settembre 2026, l’Osservatorio Vesuviano ha notificato al Comune di Pozzuoli un evento sismico con magnitudo 1.6, localizzato nei pressi di Via San Gennaro Agnano. Il terremoto si è verificato alle 19:42 ora locale, a una profondità di 1,48 km.

Gli abitanti delle zone vicine all’epicentro potrebbero aver percepito un forte boato durante l’evento. Le autorità locali raccomandano alla popolazione di rimanere aggiornata e di segnalare eventuali danni o disagi riscontrati.

Per qualsiasi segnalazione, i cittadini possono contattare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400.

Per ulteriori dettagli sull’evoluzione della situazione e sui fenomeni sismici, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (www.ov.ingv.it/ov/), dove sono disponibili anche bollettini settimanali e mensili riguardanti i Campi Flegrei.