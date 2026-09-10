Napoli, Eurovolley: match inaugurale domani in Piazza del Plebiscito

Domani, 21:00, la storica Piazza del Plebiscito di Napoli sarà il palcoscenico del match inaugurale dei Campionati Europei Maschili 2026. Le nazionali di Italia e Svezia si sfideranno, dando il via ufficiale a questa attesa competizione.
Questa edizione dell’Eurovolley porta con sé una novità davvero interessante: per la prima volta, la manifestazione si svolgerà in un contesto all’aperto. Gli organizzatori hanno dedicato tempo e impegno per trasformare Piazza del Plebiscito in un’arena sportiva che rispetta i più elevati standard internazionali, rendendo l’evento ancora più affascinante per il pubblico.
Per ulteriori dettagli sull’evento, è possibile visitare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Napoli, dove si possono trovare tutte le informazioni utili per partecipare a questa storica serata.