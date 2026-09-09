Pozzuoli, allerta sismica: evento registrato il 8 settembre

Il 8 settembre 2026, l’Osservatorio Vesuviano ha annunciato un evento sismico di magnitudo 1.6, localizzato nei pressi di Via San Gennaro Agnano. Il sisma si è verificato alle 19:42 ora locale (UTC ore 17:42), a una profondità di 1,48 km. Gli abitanti dell’area vicina all’epicentro potrebbero aver avvertito un boato durante l’evento.

Per segnalare eventuali danni o disagi, i cittadini sono invitati a contattare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale al 081/8551891 e Protezione Civile al 081/18894400.

Per ulteriori dettagli sull’andamento della fase di sollevamento e sui fenomeni correlati, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV, all’indirizzo www.ov.ingv.it/ov/, così come consultare i bollettini settimanali e mensili sui Campi Flegrei.