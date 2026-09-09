Pomigliano d’Arco, Banca delle Ore Solidale: volontari cercasi

Pomigliano d’Arco ha avviato un progetto per istituire la Banca delle Ore Solidale, un’iniziativa volta a raccogliere volontari. L’obiettivo è creare un elenco di persone disponibili a dedicare il proprio tempo per aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà.
Il Comune invita i cittadini a impegnarsi nel tempo libero con gesti concreti di solidarietà, come fare compagnia, assistere con piccole commissioni o offrire supporto nella vita quotidiana. Come evidenziato dall’amministrazione, anche un piccolo gesto può avere effetti significativi.
Chi desidera diventare volontario può presentare la propria adesione entro il 12 settembre 2026. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio competente tramite PEC all’indirizzo Affarisociali.pomigliano@asmepec.it o scansionare il QR code presente nella locandina.
L’iniziativa è aperta a tutti gli abitanti di Pomigliano d’Arco che vogliono contribuire al benessere della comunità, specialmente per supportare le persone più vulnerabili.
Per rimanere aggiornati, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune.