Napoli, Giro di Campania: appuntamento il 20 settembre

Domenica 20 settembre, dopo un’attesa di 25 anni, si terrà il Giro di Campania. La partenza sarà dalla Reggia di Caserta e l’arrivo è previsto a Napoli entro le 15.

Il percorso si snoda per un totale di 192,5 chilometri, attraversando tutte le cinque province della Campania. I ciclisti seguiranno un itinerario in senso orario, passando per Sannio, Irpinia e Agro nocerino, fino a raggiungere la splendida Costiera amalfitana. Tra i momenti più impegnativi della corsa ci sarà la salita di Agerola, dove si trova la stele dedicata a Fausto Coppi, un vero e proprio banco di prova per gli atleti in gara.

Durante la discesa verso Castellammare di Stabia, ci si aspetta un entusiasmante confronto tra i ciclisti, che proseguirà fino al traguardo situato in Piazza Plebiscito. La corsa sarà trasmessa in diretta su RAI a partire dalle 13.30.

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