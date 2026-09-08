Torre del Greco, Soggiorni Climatici 2026: elenchi aggiornati

Il Comune di Torre del Greco ha pubblicato gli elenchi aggiornati dei partecipanti ammessi ai Soggiorni Climatici 2026, rivolti a anziani autosufficienti e persone con disabilità. Questa revisione è stata necessaria a seguito di alcune rinunce e del conseguente scorrimento della graduatoria per coloro che erano stati inizialmente ammessi con riserva.

Gli elenchi definitivi possono essere consultati sul sito ufficiale del Comune. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo a date e orari degli eventi, al numero dei partecipanti o alle modalità di pubblicazione degli elenchi.

Chi desidera avere ulteriori informazioni sui Soggiorni Climatici o verificare gli elenchi è invitato a visitare il sito ufficiale del Comune di Torre del Greco. Qui troverà tutte le indicazioni necessarie per orientarsi.

È fondamentale tenere d’occhio eventuali aggiornamenti futuri, poiché potrebbero esserci novità riguardo a queste importanti iniziative per la comunità. La partecipazione a questi soggiorni offre un’opportunità di socializzazione e svago per i nostri anziani e le persone con disabilità.