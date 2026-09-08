Pomigliano d’Arco, inaugurazione nuova area mercatale: dal 10 settembre

Oggi è stata inaugurata la nuova area mercatale in via Gramsci, a Pomigliano d’Arco. Questo spazio, che si estende su una superficie di 1.500 metri quadrati, ospita 31 stalli ed è pensato per il commercio e per la comunità locale.

All’inaugurazione erano presenti il vicesindaco Domenico Leone, gli assessori Marianna Manna, Elvira Romano, Vincenzo Caprioli e Mattia De Cicco, insieme a diversi consiglieri comunali, cittadini e rappresentanti della Polizia Locale.

Questo nuovo intervento mira a rendere il mercato un servizio di prossimità e un luogo di incontro, fornendo uno spazio adeguato per gli operatori e per le famiglie che desiderano fare acquisti. L’assessore al Commercio, Marianna Manna, ha dichiarato: «Il mercato è una parte fondamentale della nostra identità cittadina e un punto di riferimento per molte famiglie. Con questa nuova area, intendiamo supportare gli operatori commerciali e rafforzare il legame con i cittadini».

L’assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Caprioli, ha aggiunto: «Oggi consegniamo alla città un’area di 1.500 metri quadrati, organizzata in 31 stalli. Questo intervento rappresenta un passo concreto per migliorare la fruizione del mercato in questa zona».

L’area mercatale riaprirà per operatori e cittadini a partire da giovedì 10 settembre.