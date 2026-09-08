Pozzuoli, allerta sismica: evento di magnitudo 1.7

Il 7 settembre 2026, un evento sismico di magnitudo 1.7 è stato registrato nei pressi di via Cupa Cigliano. La notizia è stata comunicata dall’Osservatorio Vesuviano all’amministrazione comunale di Pozzuoli.

Il terremoto si è verificato alle 22:55 ora locale (UTC ore 20:55) a una profondità di 2,6 km. Gli abitanti nelle vicinanze dell’epicentro potrebbero aver percepito un forte boato.

Per segnalare eventuali danni o disagi, i cittadini possono contattare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400.

Maggiori informazioni riguardo l’evoluzione della situazione sismica e i fenomeni correlati possono essere consultate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (www.ov.ingv.it) e nei bollettini settimanali e mensili sui Campi Flegrei.

Si invita la cittadinanza a rimanere aggiornata attraverso i canali ufficiali per eventuali novità riguardo alla situazione sismica.