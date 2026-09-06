Pozzuoli, contributi per la riparazione degli edifici danneggiati

Sono stati resi disponibili i fondi per i contributi destinati agli edifici che hanno subito danni a seguito del sisma del 20 maggio 2024. I proprietari di questi edifici possono presentare la documentazione necessaria presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.

Per quanto riguarda i danni lievi, è previsto un contributo che copre fino al 50% dei costi di riparazione, con un saldo finale da effettuare successivamente. Se invece si tratta di danni gravi, i contributi verranno erogati in diverse tranche, in base al progresso dei lavori, che avviene al raggiungimento del 20%, 40% e 70% degli interventi, oltre al saldo finale. In entrambi i casi, è possibile ricevere l’importo totale in un’unica soluzione al termine dei lavori.

Per ulteriori dettagli e per consultare la graduatoria, gli interessati possono visitare il sito ufficiale del Comune di Pozzuoli. È importante chiarire che questi contributi sono distinti da quelli relativi alle schede CARTIS, che riguardano invece interventi mirati a migliorare la resistenza sismica degli edifici già esaminati nel Piano straordinario per i Campi Flegrei.

Attualmente, la procedura è aperta solo per gli edifici che hanno ricevuto una scheda CARTIS con esito B. Per gli edifici con esiti diversi, ci sarà una nuova opportunità di richiesta nella prossima primavera. Per ora, non è possibile richiedere una nuova scheda CARTIS; l’accesso alle procedure è riservato agli edifici già verificati.

Infine, per quanto riguarda i danni provocati da eventi sismici successivi, il Comune di Pozzuoli fornirà presto informazioni sui requisiti, le scadenze e le modalità per presentare le domande, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026.