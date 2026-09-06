Pomigliano d’Arco, inaugurazione nuova area mercatale: 7 settembre 2026

Il Comune di Pomigliano d’Arco invita tutti i cittadini a partecipare all’inaugurazione della nuova area mercatale, situata in via Gramsci. L’evento si svolgerà lunedì 7 settembre 2026 alle ore 18:30.

Questo nuovo spazio è stato creato non solo per il commercio, ma anche per promuovere socialità e interazione, diventando un punto di riferimento importante per i residenti e gli operatori locali. Si tratta di un luogo ideale per incontrarsi, scambiare idee e contribuire alla vitalità della vita cittadina.

L’Amministrazione comunale è entusiasta di aprire le porte a tutti coloro che desiderano prendere parte a questa iniziativa, condividendo un momento significativo per Pomigliano d’Arco.

Per rimanere aggiornati e avere ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune, dove verranno pubblicate notizie e dettagli utili sull’evento.