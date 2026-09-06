Bacoli, eventi: ‘La Carta dei Beni Comuni’ il 20 e 21 luglio

Il 20 e 21 luglio, Villa Ferretti ha ospitato la manifestazione ‘La Carta dei Beni Comuni’, con la partecipazione di Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania. Durante l’evento, è stato messo in evidenza il concetto di benessere, che si estende oltre il semplice ambito della sanità e dell’assistenza sociale.

Nel suo intervento, Trapanese ha sottolineato l’importanza di recuperare i beni comuni rendendoli fruibili per tutti. Ha citato come esempio la Casa di Matteo, un’iniziativa che accoglie bambini e ragazzi in situazioni di fragilità e disabilità, dimostrando come spazi abbandonati possano essere trasformati in centri di supporto per la comunità.

Trapanese ha affrontato anche le attuali sfide nel settore del welfare, evidenziando la necessità di rispondere a esigenze sempre più diversificate. Ha messo in risalto il valore della collaborazione tra le amministrazioni e il Terzo settore, affermando che, pur non potendo risolvere ogni problema, esiste un dovere di affrontarli attraverso strumenti come la coprogettazione.

La Casa di Matteo rappresenta un esempio concreto di questo approccio, con due comunità per minori e servizi accessibili sul territorio. Questo progetto è un patrimonio collettivo, frutto del lavoro congiunto di diversi attori.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e sulle iniziative locali, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Bacoli.