Napoli, inaugurazione bene confiscato in via Cosenz

È stato inaugurato il bene confiscato alla criminalità organizzata in via Cosenz n. 26, dove avrà luogo il progetto di riutilizzo sociale Per Aspera ad Astra.

Questo progetto è stato ideato per fornire supporto e percorsi di integrazione a minori e famiglie straniere che si trovano in situazioni di vulnerabilità o che incontrano difficoltà ad inserirsi nel tessuto sociale ed economico.

Come riportato dal Comune, l’inaugurazione rappresenta un passo importante verso l’inclusione sociale. A breve, saranno disponibili ulteriori informazioni riguardo al progetto e al funzionamento della nuova struttura.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune oppure seguire il link indicato nel post.