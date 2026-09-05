Benevento, raccomandazioni dopo il rogo ad Airola

In seguito a un grave incendio nell’area industriale di Airola, il sindaco Mastella ha pubblicato un avviso contenente raccomandazioni per mitigare gli effetti del rogo.

Le indicazioni riguardano sia gli ambienti interni che quelli esterni. Per le abitazioni e i luoghi di lavoro, si suggerisce di tenere chiuse porte, finestre e altre aperture verso l’esterno se si avvertono fumi o odori di combustione. È consigliabile evitare l’uso di impianti di ventilazione che introducono aria dall’esterno e mantenere gli animali da compagnia all’interno.

All’esterno, è raccomandato l’uso di mascherine FFP2 o FFP3 se necessario e di limitare le attività all’aperto nelle zone colpite dai fumi. Si invita a prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone vulnerabili, evitando ogni esposizione ai fumi. Inoltre, è vietato utilizzare acque non potabili per scopi alimentari o per l’irrigazione.

Gli esercenti del commercio devono proteggere adeguatamente alimenti e merci esposte in caso di fumi. Infine, il sindaco invita la cittadinanza a contattare il servizio sanitario se si manifestano sintomi legati all’esposizione ai fumi.