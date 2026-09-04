Melito di Napoli, Assegno di Inclusione: rinnovo e colloquio

Il Comune di Melito di Napoli ha comunicato alcune indicazioni rilevanti per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, in particolare per coloro che intendono effettuare il rinnovo. Gli interessati, appartenenti alla categoria ADI, devono recarsi presso i Servizi Sociali per un colloquio.

Il rinnovo dell’Assegno di Inclusione è fondamentale per garantire un sostegno continuo a quelle famiglie che si trovano in difficoltà. Pertanto, i beneficiari ADI devono prestare particolare attenzione alle comunicazioni riguardanti il colloquio, che rappresenta un passo importante per portare a termine la procedura di rinnovo.

Per avere informazioni più dettagliate sul colloquio, inclusi eventuali documenti da presentare e le modalità per accedere ai Servizi Sociali, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Melito di Napoli. Tuttavia, nel comunicato non sono state specificate né la data né l’orario del colloquio.

Per ulteriori chiarimenti, si invita i beneficiari a consultare il post ufficiale o a contattare direttamente l’ufficio competente per ricevere informazioni aggiornate e precise.