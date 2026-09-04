Pozzuoli, evento sismico di magnitudo 1.6: avvisi alla cittadinanza

Il 3 settembre 2026, l’Osservatorio Vesuviano ha registrato un evento sismico di magnitudo 1.6 nei pressi di Montenuovo. Il sisma è avvenuto alle 15:25 ora locale (UTC 13:25) e ha avuto una profondità di 1,5 km.

Il fenomeno potrebbe essere stato accompagnato da un boato percepito dagli abitanti della zona intorno all’epicentro. Si consiglia ai cittadini di prestare attenzione e di segnalare eventuali danni o disagi riscontrati.

Per segnalazioni, è possibile contattare la Centrale Operativa Polizia Municipale al numero 081/8551891 o la Protezione Civile al numero 081/18894400.

Per maggiori dettagli sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni correlati, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV all’indirizzo http://www.ov.ingv.it/ov/.

Si raccomanda alla cittadinanza di seguire i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione sismica nella zona.