Pozzuoli, evento sismico in zona Montenuovo: informazioni per i cittadini

Il 3 settembre 2026, nei pressi di Montenuovo, si è registrato un evento sismico di magnitudo 1.6. Il sisma è avvenuto alle 15:25, ora locale (UTC 13:25), a una profondità di 1,5 km. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Vesuviano, è possibile che l’evento sia stato preceduto da un boato, avvertito dalla popolazione nelle vicinanze dell’epicentro.

I cittadini che riscontrano danni o disagi sono invitati a contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081/8551891 oppure la Protezione Civile al numero 081/18894400.

Per ulteriori dettagli sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni correlati, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV all’indirizzo www.ov.ingv.it/ov/ e consultare i bollettini settimanali e mensili dedicati ai Campi Flegrei.

Si raccomanda alla popolazione di rimanere informata e di seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla situazione.