Afragola, presentazione del volume su Augusto Moriani: 5 settembre 2026

Sabato 5 settembre 2026, alle ore 11:00, si terrà la presentazione del volume “Augusto Moriani – Pittore verista dell’Ottocento” presso il Salone “Moriani” del Comune di Afragola. Questo incontro è stato organizzato per festeggiare il Compleanno della Città di Afragola, come comunicato dal Comune.

Il libro, curato da Maria Pia Briguori, celebra il forte legame tra Augusto Moriani e Afragola. Nel 1886, Moriani realizzò per il Municipio il grande dipinto “Origine Storica di Afragola”, che ancora oggi arricchisce il soffitto del Salone delle Adunanze, insieme a quattro dipinti a olio che ritraggono le piazze della città.

All’evento parteciperanno diversi ospiti, tra cui il Sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, l’Assessore alla Cultura, Francesco Zanfardino, e l’autrice del volume, Maria Pia Briguori. Saranno presenti anche gli architetti Alfonso Caccavale e Catello Pasinetti, mentre Franco Buononato, giornalista, modererà l’incontro.

Questo evento rappresenta un’occasione per approfondire la figura e le opere di Augusto Moriani, grazie ai contributi di esperti e professionisti del settore.

L’ingresso all’evento è gratuito.