Pozzuoli, contributi per vulnerabilità sismica: domande entro 15 ottobre 2026

Il Comune di Pozzuoli ha annunciato l’apertura delle domande per i contributi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici privati. Questo bando è rivolto ai proprietari di immobili che hanno già ricevuto un esito di vulnerabilità di tipo B-Cartis.

Le domande possono essere presentate dal 3 settembre 2026 fino al 15 ottobre 2026. È fondamentale notare che le richieste devono essere effettuate esclusivamente tramite la piattaforma SUEDI, disponibile al seguente link: https://www.suedi.cloud/pozzuoli. All’interno della piattaforma, è possibile anche caricare eventuali documenti aggiuntivi necessari per la procedura.

I contributi sono riservati ai proprietari di edifici privati situati nel Comune di Pozzuoli, che ricadono nella zona di intervento per il rischio bradisismico e possiedono già un esito di vulnerabilità di tipo B-Cartis.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla procedura di accesso ai contributi, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune di Pozzuoli, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per una corretta presentazione delle domande.