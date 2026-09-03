Torre del Greco, nuovo stadio: approvata delibera da 18 milioni

La giunta comunale di Torre del Greco, sotto la guida del sindaco Luigi Mennella, ha approvato una delibera per la costruzione di un nuovo stadio, con un investimento previsto di 18 milioni di euro.

Il nuovo impianto, capace di accogliere oltre 6.300 posti, sorgerà all’interno della Cittadella dello Sport, situata in viale Europa. Per finanziare l’opera, la giunta ha sbloccato quasi 13 milioni di euro grazie a una gestione oculata delle risorse del PNRR destinate alle opere pubbliche, mentre oltre 5,2 milioni di euro provengono da fondi accantonati in seguito al terremoto del 1980.

Questo progetto mira a risolvere le problematiche legate all’attuale stadio Liguori e a dotare la città di una struttura moderna e funzionale. L’amministrazione è già attivamente al lavoro per avviare l’iter operativo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Torre del Greco.