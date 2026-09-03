Napoli, serata di stelle per PUPI: appuntamento il 26 settembre

Il 26 settembre, Piazza Plebiscito si trasformerà in un palcoscenico per un evento unico, dedicato ai 25 anni della Fondazione PUPI. Questa serata, organizzata dalla Fondazione stessa, promette di unire sport, musica, emozioni e solidarietà in un’atmosfera coinvolgente.

Tra gli ospiti che parteciperanno, ci sarà Claudia Villafañe, che renderà omaggio a Diego Armando Maradona, un autentico icona del calcio. Insieme a lei, sono attesi nomi illustri come Federico Buffa, Ciro Ferrara, Germán Denis, Diego Maradona Jr., Andrea Carnevale, Ezequiel Lavezzi, Giovanni Simeone, Max Pezzali, Elisa, LDA & Aka 7even, Tullio De Piscopo, Lola Ponce, Gli Autogol, Max Sirena e molti altri.

Al momento, non sono stati rivelati dettagli precisi riguardo l’orario dell’evento né sul numero di partecipanti attesi. Coloro che desiderano essere presenti possono acquistare i biglietti su TicketOne.

La Fondazione PUPI continua a portare avanti il proprio impegno per il futuro dei giovani, sia a Napoli che in Argentina.