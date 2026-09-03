Napoli, serata di stelle per PUPI: appuntamento il 26 settembre

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Il 26 settembre, Piazza Plebiscito si trasformerà in un palcoscenico per un evento unico, dedicato ai 25 anni della Fondazione PUPI. Questa serata, organizzata dalla Fondazione stessa, promette di unire sport, musica, emozioni e solidarietà in un’atmosfera coinvolgente.

Tra gli ospiti che parteciperanno, ci sarà Claudia Villafañe, che renderà omaggio a Diego Armando Maradona, un autentico icona del calcio. Insieme a lei, sono attesi nomi illustri come Federico Buffa, Ciro Ferrara, Germán Denis, Diego Maradona Jr., Andrea Carnevale, Ezequiel Lavezzi, Giovanni Simeone, Max Pezzali, Elisa, LDA & Aka 7even, Tullio De Piscopo, Lola Ponce, Gli Autogol, Max Sirena e molti altri.

Al momento, non sono stati rivelati dettagli precisi riguardo l’orario dell’evento né sul numero di partecipanti attesi. Coloro che desiderano essere presenti possono acquistare i biglietti su TicketOne.

La Fondazione PUPI continua a portare avanti il proprio impegno per il futuro dei giovani, sia a Napoli che in Argentina.

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