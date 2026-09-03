Benevento, analisi post rogo ad Airola: preoccupazioni e misure

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rilasciato una nota riguardo agli effetti del grave rogo che ha colpito l’area industriale di Airola. Le prime analisi condotte dall’Arpac hanno rilevato concentrazioni di diossine superiori ai limiti consentiti, suscitando preoccupazioni per i potenziali rischi per la salute pubblica.

Mastella ha sottolineato l’importanza di un tavolo di coordinamento per stabilire misure di contenimento chiare, evitando così confusione tra i cittadini. Secondo il sindaco, è cruciale che le Autorità competenti forniscano indicazioni precise da seguire, per evitare iniziative autonome che potrebbero risultare inefficaci.

Inoltre, il sindaco ha proposto di suddividere i territori colpiti in fasce di rischio, in base alla distanza dalla fonte della nube tossica. Ha espresso soddisfazione per l’attenzione dimostrata dagli assessori regionali all’Ambiente, Claudia Pecoraro, e all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, che hanno offerto il loro supporto attivo nella gestione della situazione attuale.

Il coordinamento comprenderà anche i sindaci delle aree limitrofe, per delineare un quadro chiaro sui rischi e sulle misure preventive da adottare. È fondamentale che la popolazione riceva informazioni tempestive e dettagliate riguardo ai comportamenti da seguire.